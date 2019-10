Appalti Anas: lavori stradali eseguiti male per guadagnare di più | Video

I finanzieri hanno verificato, attraverso alcuni controlli tecnici eseguiti nei cantieri, come in diversi casi la scarificazione dell'asfalto fosse stata eseguita in maniera parziale, per aumentare i margini di guadagno. Il tutto grazie alla complicità dei funzionari corrotti arrestati dalla finanza