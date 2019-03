Blitz antimafia contro il clan Santapaola-Ercolano: 14 arresti | Video

Arresti per estorsione, intestazione fittizia di beni, usura, detenzione e porto illegale di armi e reati in materia di stupefacenti, con l’aggravante di aver commesso i fatti per agevolare l’associazione mafiosa Santapaola - Ercolano