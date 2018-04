Arresto del deputato regionale Giuseppe Gennuso, le intercettazioni: "Ha nesciri i soddi" | VIDEO

E' andato tutto bene, ma ha n'escere i soldi..." (adesso deve tirar fuori i soldi, ndr). E' la richiesta, fatta da un uomo vicino a Massimo Rubino, sfregando indice e pollice, alla fine dei festeggiamenti del 19 gennaio scorso per l'elezione del riconfermato deputato regionale Giuseppe Gennuso, intercettata dai carabinieri di Siracusa. Per la Procura distrettuale di Catania è il sigillo sull'accordo tra il candidato e gli esponenti del clan Crapula, ai quali importa soltanto del denaro. In un colloquio tra Francesco Giamblanco, genero del capo clan Michele Crapula, e Rubino, il primo è categorico: "... abbiamo quattro-cinquecento voti, ma lo abbiamo con i fatti! I soldi ci vogliono". E Rubino concorda: "..noialtri stiamo facendo la base? Lo sai come stiamo facendo? Cinquanta euro, no? A famiglia! Quanti sono? Cinquanta euro lui sta uscendo? La base nostra cinquanta euro a persona". Ad Avola, sottolinea la Procura, Gennuso prenderà 424 voti