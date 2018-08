Aveva in casa oltre 8 chili di marijuana, arrestata signora di Librino | VIDEO

Accusata di detenzione ai fini di spaccio di marijuana, è stata rinchiusa nel carcere di Piazza Lanza. La sostanza stupefacente era in un sottotetto di pertinenza della sua abitazione di viale Grimaldi, nel quartiere di Librino. Le chiavi della porta sono state trovate in un comodino della sua camera da letto durante una perquisizione eseguita con l'ausilio di un'unità cinofila. E' stata la stesa donna a dire cosa aprissero. La marijuana era suddivisa in 17 confezioni di cellophane, cinque contenute in un un borsone e 12 contenute in una una valigia. Gli agenti hanno anche trovato e sequestrato una bilancia di precisione.

