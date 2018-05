Sotto le arance cresce la marijuana: scoperta piantagione a Scordia | VIDEO

Coltivavano marijuana in in contrada Santoro, a Scordia, in un appezzamento di terreno con annessa villa e serra per le piante "indoor". La polizia ha arrestato due uomini, Franco Papa e Vito Stefano Rizzo, sorpresi ad innaffiare le piante ingegnosamente nascoste all’interno di un agrumeto