Troppe rapine a San Giorgio, polizia si apposta e arresta un pregiudicato | VIDEO

Le troppe rapine messe a segno a San Giorgio, hanno spinto la polizia ad appostarsi in un bar, ritenuto obiettivo sensibile. Ed in effetti, l'attesa degli agenti in borghese non è durata a lungo.Due rapinatori si sono fatti vivi a bordo di un Honda SH 300 di colore bianco, con la targa coperta, entrambi travisati da passamontagna ed armati di pistola. In pochi attimi, un uomo robusto e corpulento, scendeva dal mezzo e, puntando l’arma contro il titolare del bar ed il personale dipendente, intimava loro di consegnare tutto l’incasso. Il complice, di corporatura più esile, invece, rimaneva all’esterno impedendo agli avventori di entrare all’interno del bar, pronto per darsi alla fuga. A quel punto i poliziotti sono entrati riuscendo a disarmarlo, mentre il complice si è dileguato, minacciando gli agenti con l'arma in mano. Sono in corso le ricerche per individuarlo. Agli arresti è finito il pregiudicato Pasqualino Ranno.