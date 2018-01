"Dammi una birra, cinque euro e il cellulare": arrestati due stranieri

Un tunisino ed un giovane egiziano, Ben Halemi e Samir Kirocos,sono stati arrestati dagli agenti di polizia ieri pomeriggio dopo aver rapinato un passante in via Archimede. Si erano appropriati di un cellulare fuggendo a piedi, inseguiti dalla vittima. Gli agenti li hanno intercettati, scoprendo successivamente che i due avevano avvicinato l'uomo chiedendo una sigaretta, una birra e cinque euro. L’uomo, per evitare problemi, aveva soddisfatto le loro richieste ma, a quel punto, uno dei due malfattori, lo aveva spintonato, sfilandogli il cellulare che aveva custodito nella tasca del giubbotto, per poi darsi alla fuga. Il secondo complice era riuscito a dileguarsi, ma è stato acciuffato a San Berillo con addosso una lama lunga 6 centimetri.