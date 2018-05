Aggressione sull'A2, arrestati ultrà del Calcio Catania | VIDEO

L'assalto degli ultras è stato interrotto dall'intervento di un operatore Polfer e da altri poliziotti giunto immediatamente in aiuto. I reati ipotizzati nei confronti degli indagati sono, a vario titolo, rapina impropria, danneggiamento aggravato, incendio, lesioni aggravate, violenza privata, tentato omicidio, utilizzo di oggetti atti ad offendere in occasione di manifestazioni sportive, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione abusiva di materiale esplodente. Sono venti gli ultras del Catania raggiunti dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Lamezia Terme nell'ambito dell'inchiesta 'Tifo selvaggio' su indagini della Digos di Catanzaro e del capoluogo etneo. Uno di loro era stato fermato subito dopo l'aggressione dalla polizia in Calabria. Diciotto ultras sono stati arrestati a Catania e un altro dalla Digos di Enna