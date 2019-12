A Catania aumentano i "nuovi poveri": triplicati i pasti alla Caritas | Video

E' triplicato il lavoro dei volontari della Caritas di Catania, coordinati da Salvo Pappalardo. Sono sempre di più le persone che si rivolgono all'Help Center o all'unità di strada per ricevere un pasto caldo, assistenza medica e legale, vestiti o una parola di conforto. "Ad avere bisogno di aiuto non è solo la gente che vive per strada - spiega Pappalardo - ma anche molte persone del 'ceto medio'. Insieme si può trovare la forza per superare i momenti bui"