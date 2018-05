Quattordici auto bruciate a Paternò: presa coppia di piromani | VIDEO

Bruciavano auto a Paternò, cospargendole con liquido infiammabile e scappando via dopo aver acceso il rogo: ben quattordici mezzi in fiamme nei primi mesi del 2018. A finire in manette grazie ai carabinieri sono il 20enne Giuseppe Fiorello ed un minorenne paternese di 17 anni