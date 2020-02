Incidente stradale in via Salvatore Isaia, auto vola da un muretto | Video

Un' utilitaria è volata giù da un muretto in via Salvatore Isaia, a Catania, intorno alle 13 di oggi. Fortunatamente gli occupanti della vettura non hanno riportato ferite, come riferisce un lettore di CataniaToday, presente sul posto. L'incidente autonomo è avvenuto nei pressi della scuola Nazario Sauro