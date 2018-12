I vigili del fuoco visitano i bimbi malati vestiti da Babbo Natale | VIDEO

Ritorna anche quest'anno l'appuntamento con "l'autopompa in corsia", un modellino in scala ridotta realizzato dai vigili del fuoco per portare un sorriso ai bambini ricoverati nei reparti di pediatria. Quest'anno il "mezzo" ha percorso ben 620 chilometri!