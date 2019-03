Batterista suona a bordo di un'Ape in via Umberto | Video

"Questa tappa - spiega lì'ideatore di Suonare Unniedderè Project, Flaviano Pennisi - ha come scopo quello di avvicinare la gente alla bellissima arte della batteria e la rivalorizzazione della storica Via Umberto che, negli ultimi anni, è poco frequentata rispetto a ciò che meriterebbe nonostante sia piena di ristoranti, locali, chioschi e negozi gestiti da gente in gamba"