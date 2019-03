Bloccati a Malta per guasto in aereo, la segnalazione | VIDEO

Sarebbero dovuti partire alle 15 dall'aeroporto de La Valletta destinazione Catania, ma l'aeromobile che doveva operare il volo Air Malta KM512 è arrivato in ritardo e una volta imbarcati sono rimasti circa 3 ore fermi in attesa di partire. L'equipaggio - secondo il racconto dei passeggeri - avrebbe giustificato il fatto con un guasto tecnico in attesa di risoluzione, ma il volo non è più partito: i passeggeri dopo attimi di concitazione sono scesi dall'aeromobile e sono attualmente in aeroporto in attesa che si definisca la situazione. A raccontarci la disavventura è un passeggero: "L'aereo in cui siamo saliti non aveva nemmeno il logo della compagnia, si trattava probabilmente di uno preso in affitto. Una volta a bordo siamo rimasti tre ore senza la possibilità di avere dell'acqua, con i bagni inutilizzabili. C'erano naturalmente persone anziane. L'equipaggio non parlava italiano, ci hanno comunicato che si trattava di una problema risolvibile legato a una spia di controllo. Ma dopo tre ore la situazione è diventata ingestibile e molti di noi hanno chiesto di poter chiamare la polizia per sporgere denuncia per sequestro di persona, a quel punto ci hanno consentito di scendere dall'aereo. Adesso siamo bloccati qui a Malta, in attesa che risolvano la situazione"