Blocco dei netturbini paralizza la città, il Comune si scusa: "Non è colpa nostra" | VIDEO

"Il blocco dei mezzi per la raccolta dei rifiuti ha creato in pochi giorni cumuli enormi di spazzatura in corrispondenza dei cassonetti e dei punti di raccolta della differenziata. Il sindaco Enzo Bianco è su tutte le furie e definisce "inacettabile" la situzione, facendo appello alla prefettura

"Pur non avendone responsabilità - si legge in una nota - l'amministrazione ha chiesto scusa ai cittadini e ai tanti turisti che in questo periodo affollano la città. Il Comune ricorda di aver dato solidarietà ai lavoratori, chiedendo al commissario della Senesi di insediarsi e affrontare la vertenza di quelli inseriti nel Bacino prefettizio considerando la necessità di migliorare il servizio di spazzamento e raccolta. La protesta, con il blocco dei mezzi, è scattata quando il Commissario ha assunto una parte del bacino: 21 lavoratori. Stiamo continuando a fare tutto ciò che è possibile per risolvere la vicenda sotto il profilo istituzionale, ma non possiamo accettare comportamenti illegali, pur comprendendo che i lavoratori si stanno battendo per i propri diritti". Da qui la nuova richiesta alla Prefettura per rimuovere il blocco.