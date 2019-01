Bronte, Operazione Sciarotta, 12 arresti | VIDEO

L’attività si è svolta nell’arco temporale tra il mese di febbraio e il mese di novembre 2017 e ha consentito di monitorare le dinamiche della piazza di spaccio, definendo i ruoli ricoperti, le modalità nonché i luoghi dove veniva occultata la sostanza stupefacente. Si è accertato a tale proposito che la sostanza era custodita presso immobili rurali e terreni in modo da eludere gli accertamenti in ordine alla riconducibilità dello stupefacente all’organizzazione in caso di sequestro.