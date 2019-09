Brt in viale Vittorio Veneto, Salvo Di Salvo: "Soluzione inadeguata, l'amministrazione ci ripensi" | VIDEO

“Noi non siamo contro in linea di principio alle soluzioni migliorative della mobilità – ha commentato Salvo Di Salvo del gruppo consiliare #insiemesipuò – ma in questo caso è mancata la concertazione. L'amministrazione è ancora in tempo per tornare indietro”. Non mancano le frecciatine dell'ex esponente dell'amministrazione Bianco, sull'eco mediatica suscitata dal provvedimento sul Brt: "Hanno superato le polemiche dell'abbattimento del ponte del tondo Gioeni".