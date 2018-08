Calcio Catania, è serie B: città in festa, appuntamento stasera al Massimino

Cori di tifosi per le strade, automobili in corteo, traffico in tilt. Catania 'vede' la B e impazzisce di gioia. La sentenza della Corte federale d'appello della Figc che ha respinto tutti i ricorsi contro la pronuncia pro Novara del Tfn spiana la strada ai rossazzurri, in cima alla graduatoria dei ripescaggi insieme con i piemontesi, verso il ritorno nel campionato cadetto. La notizia è giunta nel tardo pomeriggio a Torre del Grifo, quartier generale degli etnei, mentre la squadra allenata da Andrea Sottil era ancora in campo.

Dopo un primo brindisi nella sede del ritiro, la festa si è trasferita in città, dove i calciatori rossazzurri si sono mischiati ai tifosi in un grande abbraccio, tra bandiere, cori e clacson condivisa in tempo reale via social dagli stessi giocatori etnei.

Una celebrazione alla quale si è aggiunto lo stesso sindaco di Catania, Salvo Pogliese, adoperatosi insieme con l'assessore comunale allo Sport, Sergio Parisi, per concedere l'uso dello stadio Massimino questa sera, quando la società etnea disputerà un'amichevole a porte aperte con i dilettanti del Biancavilla per festeggiare insieme con i tifosi e la città.

"Condividiamo questa grande gioia della Serie B - ha detto Pogliese - con quanti più catanesi possibile. Un momento importante che festeggeremo domani allo stadio per questo riconoscimento alla città e ai tifosi".

L'appuntamento è quindi per questa sera allo stadio "Angelo Massimino": alle 20.30, porte aperte per il test con il Biancavilla.