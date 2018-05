Furti e spaccio di cocaina e marijuana, 16 arresti a Caltagirone | VIDEO

Vasta operazione anticrimine dei carabinieri del comando provinciale di Catania, nella provincia etnea e in altri centri del territorio nazionale. Sedici le misure restrittive eseguite su richiesta della procura di Caltagirone per concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di una serie di furti aggravati ai danni di attività commerciali e abitazioni