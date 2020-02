Le candelore dei pescivendoli e degli ortofrutticoli presenti al corteo di via Plebiscito | Video

Ieri, nel piazzale della pescheria, durante le "annacate" dei cerei degli ortofrutticoli e dei pescivendoli, uno dei portatori avrebbe ceduto alla fatica, facendo toccare il suolo alla candelora dei pescivendoli. Sono, quindi, seguiti insulti indirizzati ai presunti responsabili della défaillance. Successivamente, la questura aveva fatto sapere di aver avviato gli opportuni accertamenti per far luce su alcune irregolarità e il comitato per la Festa di Sant'Agata, presieduto da Riccardo Tomasello, aveva annunciato sanzioni. Oggi, però, le due candelore sono regolarmente presenti al corteo in via Plebiscito, inserite a pieno in tutti gli appuntamenti della manifestazione.