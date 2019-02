Cannabis terapeutica, in Sicilia presentati disegni di legge. Giarrusso (M5S): "Disinformazione interessata" | VIDEO

In un incontro con i medici organizzato dall'associazione BisTer a Catania, l'ex Iena Dino Giarrusso ha parlato di quella che lui definisce "disinformazione interessata" sul tema della cannabis terapeutica. Un meccanismo che, favorendo "mafie e case farmaceutiche", di fatto porterebbe a identificare la cannabis come "una droga e non come un farmaco". In Sicilia, intanto, l'onorevole Luigi Sunseri (M5S) ha presentato due disegni di legge per lo sviluppo e la ricerca sulla cannabis. Presenti all'incontro, moderato dal professore Giovanni Grasso, i deputati regionali M5S Giannina Ciancio e Jose Marano