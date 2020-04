Carabinieri donano uova e colombe pasquali ai piccoli pazienti e personale sanitario degli ospedali etnei | Video

In un momento in cui tutti i cittadini sono chiamati a rispettare le misure straordinarie connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e in prossimità della Santa Pasqua, i carabinieri del comando provinciale di Catania hanno voluto esprimere la loro vicinanza a tutti i bambini ricoverati nei Reparti di Pediatria degli ospedali dell’intera provincia etnea e al personale sanitario che premurosamente si occupa di loro. Questa mattina, una rappresentanza di ogni ordine e grado dei carabinieri competenti per territorio hanno incontrato all’esterno dei presidi ospedalieri di Catania (“San Marco” e “Rodolico” dell’A.O. – Universitaria “Policlinico” – Vittorio Emanuele”, ARNAS “Garibaldi” e A.O. “Cannizzaro”), di Acireale (“Santa Venera e Santa Marta”), di Caltagirone (“Gravina e Santo Pietro”) e di Bronte (“Castiglione-Prestianni”) i Direttori Sanitari e i responsabili dei Reparti di Pediatria, consegnando uova pasquali per i piccoli pazienti e colombe dolciarie per il personale sanitario. Gli uomini in uniforme hanno augurato, per il tramite dei predetti responsabili, a tutti i bambini di risolvere i problemi di salute ritornando presto nelle loro famiglie, ringraziando i medici e gli infermieri che festeggeranno la Santa Pasqua al servizio dei piccoli degenti.

