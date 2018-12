La Caritas riunisce i volontari per celebrare l'Avvento

Si terrà il prossimo sabato, giorno 15 dicembre, alle ore 16, presso la Chiesa di San Francesco D'Assisi all'Immacolata, il ritiro spirituale di Avvento per tutti i volontari della Caritas Diocesana di Catania. Un momento di preghiera e di riflessione per preparasi al Natale. Il programma prevede, in apertura, la testimonianza di Salvo Pappalardo in seguito all'impegnativo ruolo di rappresentante delle Caritas Diocesane italiane nell'ambito del prestigioso “International Visitor Leadership Program” del Dipartimento di Stato Americano. Il progetto continuerà ancora per due anni e lo vedrà in prima linea nella Commissione Povertà assieme ai rappresentanti di altri 90 Paesi. Successivamente, a partire dalle 16,30, la meditazione dettata da Fra' Pino Noto, direttore della Caritas Diocesana di Palermo, sul tema “Sorpresi dalla gratuità”. Si proseguirà, dopo la riflessione personale, alle 18, con la Concelebrazione Eucaristica in occasione dell'Ottava dell'Immacolata.