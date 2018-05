"Carmen Consoli & Friends", concerto di beneficenza per i disabili di Namastè | VIDEO

Carmen Consoli terrà il primo giugno a Catania, in piazza Duomo, un concerto di beneficenza in favore dell'associazione Onlus Namastè di Caltagirone, che vorrebbe acquistare una casa per prendersi cura dei suoi pazienti disabili. Saranno presenti sul palco Bandabardò, Samuele Bersani, Elisa, Max Gazzè, Marina Rei, Daniele Silvestri e Mario Venuti