Costringeva i propri dipendenti a restitiure metà stipendio: arrestata 44enne | Video

Costringeva i propri dipendenti a restitiure metà stipendio: arrestata 44enne

I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Catania hanno eseguito un' ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di una 44enne catanese, titolare di una società cooperativa che gestisce una struttura ricettiva per anziani, indagato per il reato di estorsione aggravata in danno dei propri dipendenti