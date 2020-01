I carabinieri sequestrano una casa di riposo non a norma | Video

La struttura oggetto della verifica, che in quel momento ospitava 10 anziani, pur non evidenziando particolari carenze sotto un profilo igienico sanitario, risultava priva di autorizzazione per l’esercizio e della comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza, relativa alle persone che vi alloggiano