Catania deserta nel giorno della festa della Liberazione | Video

Così si è presentata ieri Catania nel giorno della festa della Liberazione, con i cittadini ancora in casa per via delle misure restrittive adottate dal Governo a causa dell'epidemia di Covid-19. Il video, girato da un lettore, mostra in particolare strade deserte nella zona Carruba-Ognina, tra viale Lainò e via Messina