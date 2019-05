Calcio, Catania Potenza finisce 1 a 1 | Video

Il Calcio Catania passa con il Potenza, l’1 a 1 in casa basta agli etnei per far esultare i tifosi. La rete di Di Piazza manda in delirio i tifosi e consente agli etnei di superare il turno dei play off, anche con un pareggio