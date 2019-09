Cavalli in pessimo stato scoperti dentro una stalla abusiva a Librino | Video

In viale Grimaldi due persone, di cui uno con reddito di cittadinanza, sono state denunciate per aver occupato abusivamente un immobile di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari, installando anche un impianto di videosorveglianza. Le molte telecamere, che al momento del controllo di polizia riprendevano anche i poliziotti, erano ben occultate e posizionate anche nelle terrazze degli edifici. Per tale motivo, i responsabili saranno segnalati alle autorità competenti tra cui l’Autorità Garante per la trattazione dei dati personali.

A seguire,ad un altro soggetto, parente dei due indagati, sono stati contestati i reati di abuso edilizio, invasione di terreni pubblici e, detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, tali da creargli gravi sofferenze. Aveva costruito un manufatto in cemento all’interno del quale è stata allestita una stalla abusiva con all’interno due puledri. Questi poveri animali, tenuti lì per far piacere ai figli, versavano in condizioni pessime. Infatti, erano chiusi al buio, senza aereazione naturale e con acqua sporca per poter bere.Oltre al ripristino delle condizioni di benessere dell’animale, si è proceduto a segnalare i fatti all’Asp.