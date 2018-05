Fischi al passaggio dei ciclisti del Giro d'Italia in piazza Borgo | VIDEO

Gli attivisti radunatisi in piazza Borgo per un sit-in a favore della Palestina, hanno fischiato i ciclisti in segno di protesta. Durante la loro manifestazione in via Etnea si è poi verificato un breve contatto con gli agenti di polizia, che hanno dovuto usare i manganelli per liberare la strada e consentire il regolare svolgimento dell'evento sportivo