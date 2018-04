Il consigliere comunale Lanfranco Zappalà ha fatto sua la battaglia di molti animalisti catanesi, che da anni chiedono l'istituzione di un cimitero per gli animali d'affezione in città. Nessun comune della Sicilia è attualmente dotato di una struttura silime, tranne qualche caso abusivo. C'è adesso anche un regolamento, redatto per l'occasione, che aspetta di poter essere attuato sfruttando i fondi europei e le aree confiscate alla mafia