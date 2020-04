Violato il perimetro del cimitero, la gente scavalca per salutare i propri cari | Video

A Causa dell'emergenza Coronavirus, il cimitero di Catania è chiuso da diverse settimane. In via del Divino Amore, diverse persone hanno pensato bene di scavalcare la recinzione in più occasioni, come riferito da un lettore di Cataniatoday che ha inviato la segnalazione