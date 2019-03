Comer Sud Volkswagen apre i battenti: "Strategia vincente" | VIDEO

Il pubblico delle grandi occasioni ha partecipato ieri all'inaugurazione della nuova concessionaria Comer Sud Volkswagen: la struttura situata in viale del Commercio a Misterbianco rappresenta un altro passo nella strategia di espansione del gruppo guidato dalla famiglia Di Martino. Per l'occasione è stato presentata la T-Cross, il nuovo city Suv di casa Volkswagen destinato a coprire un segmento di mercato in forte crescita