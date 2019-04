Compro oro a Catania: una vera e propria giungla - Video

A Catania sembrano essere davvero pochi i compro oro che rispettano la legge. Abbiamo ripreso con le microcamere vari negozi. Tra chi non fa le ricevute, chi non chiede il documento e chi effettua in contanti anche operazioni sopra i 500 euro, ognuno fa un po' come gli pare