Concerto di Pandetta annullato, un ragazzo disabile: "Organizzato per potermi comprare una carrozzina"

Dopo le polemiche e il concerto annullato a Bollate, in Lombardia, a seguito della segnalazione di alcune associazioni Niko Pandetta torna a parlare. Il neomelodico catanese, finito nel mirino dell'associazionismo ma anche del Comune lombardo, doveva tenere un concerto il 7 febbraio in un locale privato. Concerto che è saltato ma il cantante spiega che era stato organizzato per aiutare un ragazzo diversamente abile al fine di contribuire all'acquisto di una nuova carrozzina per poter giocare a hockey.