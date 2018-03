La Spina Auto 2 S.r.l. rinnova i locali della concessionaria Kia | VIDEO

La concessionaria Kia catanese riparte con grinta dopo un importante ammodernamento dei locali e dell'offerta per i clienti: auto per tutte le esigenze, dall'elegante "Stinger" alla pepatissima "Picanto". Proposte allettanti anche per quanto riguarda le possibilità di acquisto: a Marzo fino a 4.500 euro di vantaggi più 3 anni di manutenzione programmata in omaggio con "Scelta Kia"

Nella foto Motta Concetta, titolare della concessionaria, dietro l'ammiraglia di casa Kia