Lettori: "Niente ascensore in palazzo popolare di Librino, anziani bloccati" | VIDEO

Una lettrice ci ha contattato per raccontare le difficoltà che vivono quotidianamente i suoi nonni, residenti in un palazzo dello Iacp in viale Bummacaro 8. Da 30 anni l'ascensore è fuori uso per il furto del motore della cabina. Chi non è autosufficiente non riesce ad uscire di casa