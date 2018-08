Confisca beni al boss Cerbo: le indagini della guardia di finanza | Video

Il Tribunale di Catania, nel segnalare l'attuale pericolosità sociale di Cerbo, ha evidenziato come, nel corso del dibattimento in cui è imputato, non ha esitato a dichiarare pubblicamente il proprio rispetto per Sebastiano Mazzei, figlio del boss Santo 'U carcagnusu', reggente fino all'arresto nel 2016 della cosca catanese, storicamente legata ai corleonesi