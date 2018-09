Cooperative socio assistenziali senza fondi, a rischio le fasce deboli | VIDEO

Un centinaio di lavoratori, appartenenti alle cooperative socio assistenziali sovvenzionate dal Comune di Catania, ha manifestato in piazza Duomo per chiedere l'erogazione di fondi che consentano loro di proseguire le attività in sostegno dei più deboli:bimbi, anziani e disabili