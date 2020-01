Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Caricamento in corso . . .

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

Presentata la nuova edizione della "Coppa Sant'Agata" | Video

“La coppa Sant'Agata - ha detto il sindaco Pogliese – è una manifestazione straordinaria che ha raggiunto livelli altissimi. Quest'anno è arricchita da un programma ampio e articolato che vede migliaia di atleti impegnati in discipline con varie specialità. Una vera festa dello sport, che ha anche un alto valore pedagogico per i nostri ragazzi e che si sposa perfettamente con lo spirito di unità, collaborazione, fede, impegno, che caratterizza la devozione per la nostra santa patrona”