Coronavirus, Musumeci: "Chiunque rientri in Sicilia deve andare in isolamento" | VIDEO

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci spiega i dettagli dell'ordinanza che dispone l'obbligo, a chiunque sia in procinto di rientrare in Sicilia o sia rientrato dalle "zone rosse" nei 14 giorni precedenti all'8 marzo 2020, di comunicazione al Comune di residenza, al dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio e al proprio medico di medicina generale, con l'obbligo di osservare l'isolamento domiciliare per 14 giorni. "Dopo essere stato accusato di sciacallaggio - ha commentato Musumeci - tutti i colleghi governatori stanno adottando provvedimenti simili. L'allarme che avevo lanciato qualche giorno si basava su questioni fondate. In questo caso ci saremmo aspettati che il minitero dell'Interno avesse predisposto i controlli necessari, in entrata e in uscita dai territori coinvolti dal decreto ministeriale, già da qualche tempo".