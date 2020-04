Coronavirus, Musumeci: "Consentiremo corsetta e passeggiate per i disabili vicino casa"

In un video messaggio il presidente della Regione Nello Musumeci ha annunciato un allentamento delle misure per il contenimento del virus. Saranno consentite passeggiate per i disabili, con il proprio accompagnatore, vicino casa così come le corsette. Autorizzate anche le consegne di cibo a domicilio nei festivi e la domenica e la cura dell'orto. Anche gli stabilimenti balneari coinvolti nell'ordinanza: i gestori potranno compiere opere di manutenzione. "Un atto di fiducia verso il popolo siciliano", ha detto Musumeci.

