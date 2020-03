Parlano i francesi della Renault 4: "Tutti i controlli fatti, siamo da amici in un momento difficile"

Con un video caricato su Facebook i tre francesi della "famosa" Renault 4 hanno voluto fare chiarezza sul loro viaggio, oggetto di un vero e proprio scontro diplomatico tra la Regione, il Comune di Messina e il Ministero degli Interni. L'auto era divenuta il simbolo della mancanza di controlli ma i ragazzi hanno raccontato la loro versione dei fatti con l'aiuto della famiglia che li ospita nel catanese. I francesi si trovavano in Campania da diversi mesi e sono artisti di strada: una volta avvenuto il lockdown sono rimasti in difficoltà economiche e sono stati invitati da amici in Sicilia per avere un tetto sopra la testa con l'aiuto di una famiglia spagnola. Sono stati fermati, come loro stessi dicono, e sottoposti a un tampone risultando negativi e si sarebbero anche registrati nel portale online della Regione dichiarando motivi di necessità. Dopo un'attesa di tre giorni a Reggio sono riusciti a traghettare e poi giungere ad Aci Trezza.

Sostieni CataniaToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di CataniaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo: