La Corri Catania compie 10 anni: festa e sport per tutti il 13 maggio | VIDEO

La manifestazione più amata dai catanesi ritorna il prossimo 13 maggio, con un percorso in centro aperto a tutti. I ricavato della vendita dei pettorali sarà devoluto anche quest'anno ad un progetto benefico in favore dei bambini ricoverati in ospedale