Consegnati i primi spazi pubblici di Corso Martiri | VIDEO

Nell'area, tra panchine e aiuole, sono esposte tutte le immagini del progetto che sta mutando la zona tra il centro storico e la Stazione centrale in un'autentica eccellenza architettonica firmata dall'architetto Mario Cucinella. I lavori completati fanno parte delle opere primarie di urbanizzazione che, ha ricordato il sindaco, "hanno preso il via nel dicembre del 2017 per rimarginare una ferita aperta da oltre sessant'anni". "Ricorderete che fino a qualche anno fa - ha detto Bianco rispondendo alle domande dei giornalisti - in queste aree, diventate il simbolo del degrado e dell'abbandono, si rifugiavano centinaia di disperati in ricoveri rischiosi sia sotto il profilo igienico, sia della sicurezza. Adesso questa strada si apre e si chiude con due importanti stazioni della metropolitana e le immagini del progetto ci mostrano la magnifica promenade che nascerà qui, con una serie di strutture che i privati faranno sorgere grazie anche agli investimenti di chi, all'estero, crede nello sviluppo di un turismo internazionale a Catania". "Quando meno di sei mesi fa - ha aggiunto Bianco - avevamo consegnato i lavori per dare l'avvio a questi cantieri, alcuni cittadini erano scettici. Forse a ragione visto che tutto qui era rimasto bloccato per 67 anni. Oggi tutti possono vedere che, oltre a via Fischietti, già pronta, anche gli altri cantieri di Corso dei Martiri della Libertà sono quasi completati. Prende così sempre più corpo il progetto di rigenerazione urbana di maggior importanza in questo momento in Italia. Insomma un progetto meraviglioso firmato da un'archistar come Mario Cucinella che in pochi anni muterà il cuore stesso della città"