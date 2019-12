Il corteo dei tifosi del Calcio Catania, tra dubbi e speranze

Tanti dubbi per il futuro del Calcio Catania. Dopo un lungo purgatorio in Lega Pro la piazza vuole e merita di più e chiede, come fa già da tempo, a Pulvirenti e a Lo Monaco di lasciare la società e di vendere. Un corteo dei tifosi, partito da piazza Santa Maria di Gesù, ha voluto ribadire l'attaccamento dei tifosi alla maglia e ai colori rossoazzurri in un momento complesso che coincide con la grave crisi di Meridi, di proprietà del patron Pulvirenti. Video tratto dalla pagina "La domenica allo Stadio"