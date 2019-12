Crisi supermercati Forté, i lavoratori in piazza: "Da sette mesi senza stipendio"

"Lavoro, lavoro". Una richiesta accorata quella dei dipendenti dei supermercati Forté che hanno trascorso un pessimo Natale e vedono il nuovo anno aprirsi all'insegna dell'incertezza. Dei circa 500 punti vendita sparsi per la Sicilia, nel catanese ci sono migliaia di famiglie appese a un filo. Da sei, e anche sette, mesi non ricevono lo stipendio a causa della profonda crisi del gruppo Meridi che fa capo ad Antonino Pulvirenti, il patron del Calcio Catania.

Una crisi che è finita dinanzi al tribunale fallimentare e il prossimo 7 gennaio è prevista un'altra udienza per comprendere il futuro del gruppo e dei lavoratori. E fra chi è sceso oggi in piazza per scioperare, dalla prefettura sino alla via Etnea, c'è il giovane che vede infrangere i propri sogni di futuro in una terra avara di lavoro e chi, alle porte della pensione, si vede costretto a pensare a reinventarsi.

E' il caso del signor Rosario che ha 62 anni, con una figlia in procinto di sposarsi e un futuro incerto. "Mentre tutti pensano alle feste e a cosa mettere a tavola per il cenone noi stiamo facendo i conti con la paura del domani e con mesi senza entrate", questo l'amaro commento.