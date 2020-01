Crollo in via Castromarino, evacuata una palazzina | Video

Una parte di una palazzina è crollata la notte scorsa nella zona tra via Castromarino e via del Plebiscito a Catania. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco, allertati da un residente. E' andato distrutto un appartamento che, come ha riferito il proprietario alla polizia, non era abitato da circa un anno. Secondo quanto riferito da un lettore di CataniaToday che abita in zona, a crollare sarebbe stato un pavimento, che potrebbe aver compromesso l'integrità dello stabile.

Le ricerche

Gli operatori hanno allontanato in via precauzionale sette nuclei familiari dal palazzo posto nei pressi di via Plebiscito e stanno ancora eseguendo controlli tra le macerie con i cani per ricercare eventuali dispersi. Attualmente non è confermata la presenza di persone tra i detriti.

Cani tra le macerie

Secondo quanto riferito dal personale intervenuto, non ci sarebbero infatti vittime né feriti causati dai crolli, anche se in un primo momento si era parlato di un ferito grave e di alcune persone che mancavano all'appello. Tra le macerie stanno lavorando due squadre di vigili del fuoco con il nucleo cinofili e dell'Urban search and rescue (ricerca e soccorso urbano) di Catania e Palermo. "Quest'ultimo - sottolineano i vigili del fuoco- è un intervento che viene fatto per rispettare il protocollo: sebbene non ci siano segnalazioni di dispersi si effettuano lo stesso le ricerche".