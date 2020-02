La processione nei pressi di via Castromarino, chiusa dopo il crollo | Video

Le transenne limitano ai soli pedoni il passaggio in via Castromarino, dopo il crollo dello scorso 20 gennaio, per evitare un eccessivo carico nel punto in cui si è aperta la voragine. Attualmente 39 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni