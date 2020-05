Ricercatore del Cutgana riprende la "danza dei serpenti" | Video

Il video riprende un comportamento tipico dei colubridi. I due soggetti, infatti, tendono ad intrecciarsi l’uno con l’altro sia durante l’accoppiamento come in una danza d’amore, sia in uno scontro rituale tra esemplari maschi per conquistare una femmina come in una lotta d’amore. Il Biacco Hierophis viridiflavus, una specie di serpenti tra le più diffuse in Sicilia, nonostante il suo veleno non provochi danni all’uomo, viene spesso perseguitato e visto come una specie pericolosa. Eppure i serpenti sono specie che svolgono un ruolo importante negli ecosistemi.